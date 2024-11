La Suisse se dote d'une nouvelle carte tectonique

La Suisse dispose d'une nouvelle carte tectonique à l'échelle 1:500'000. Elle contient des mises à jour concernant la géométrie, la répartition et la nomenclature des unités tectoniques de la Suisse et des régions avoisinantes.

Les unités tectoniques comprennent des roches ayant une histoire géodynamique évolutive similaire, a indiqué mercredi l'Office fédéral de topographie (Swisstopo) dans un communiqué. Cette quatrième édition de la carte tectonique se base sur la précédente, datant de 2005, et intègre les différentes cartes géologiques publiées depuis lors.

Pour la première fois, elle est accompagnée d’une notice explicative en anglais qui décrit brièvement les 187 unités tectoniques représentées. Elle aborde également la nomenclature et l’interprétation de ces unités.

La version numérique de la carte donne par ailleurs accès à quelque 200 sous-unités, permettant une compréhension plus fine du sous-sol suisse. Enfin, les couleurs de la carte ont été revues afin de mieux faire ressortir le lien entre les socles cristallins et les couches sédimentaires déposées par-dessus.

Deux nouveaux domaines

Par ailleurs, deux nouveaux domaines sont évoqués. Le Lépontique, autrefois considéré comme une sous-unité du domaine Pennique, est maintenant identifié comme une région à part entière. Il se trouve à la limite de l'ancienne plaque européenne et comprend des unités géologiques spécifiques aux Alpes lépontines.

Le Salassique regroupe certaines unités autrefois incluses dans le domaine Austroalpin, mais qui ont une histoire tectonique et métamorphique distincte. Ce nom fait référence à la tribu celte des Salasses, qui s'est installée dans le Val d'Aoste et la région de Sesia en même temps que les Helvètes au nord des Alpes et les Lépontiens entre le Val d'Ossola et la Léventine.

https://www.swisstopo.admin.ch/fr/geocartes-500

