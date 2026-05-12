Lausanne: 143 interpellations en lien avec la rue de Genève 85

Une grosse opération commune entre la Police municipale de Lausanne et la Police cantonale ...
Lausanne: 143 interpellations en lien avec la rue de Genève 85

Lausanne: 143 interpellations en lien avec la rue de Genève 85

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Une grosse opération commune entre la Police municipale de Lausanne et la Police cantonale vaudoise s'est déroulée entre février et octobre 2025 à la rue de Genève 85. Elle a mené à l'incrimination de 187 personnes au cours de 28 actions ciblées.

L'opération était placée sous la conduite du Ministère public. 'La stratégie visait à s'attaquer simultanément au trafic de stupéfiants, au blanchiment d'argent et à la présence de personnes qui n'étaient pas les occupantes et occupants légitimes des appartements de cet immeuble', ont fait savoir la Ville de Lausanne et l'Etat de Vaud mardi dans un communiqué diffusé lors d'une conférence de presse.

Les actions ciblées ont donné lieu à 82 perquisitions dans des chambres ou des studios et mené à 143 interpellations. Selon les premiers éléments, le trafic de stupéfiants a généré 'plusieurs millions de francs' de bénéfice.

Des fraudes aux assurances sociales ont aussi été découvertes. Le propriétaire de l'immeuble, le gérant ainsi que le concierge font l'objet de procédures pénales.

/ATS
 

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