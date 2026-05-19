Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Un employé du Service des constructions de la commune de Crans-Montana fait désormais partie ...
Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Le Ministère public valaisan inculpe une 14e personne

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Un employé du Service des constructions de la commune de Crans-Montana fait désormais partie de la liste des inculpés de l'incendie du bar 'Le Constellation'. Appelé à témoigner devant les enquêtes, l'homme se retrouve désormais prévenu.

Selon la RTS qui révèle l'information confirmée à Keystone-ATS par le Ministère public, les inspecteurs ont interrompu son interrogatoire en fin de matinée et ont pris contact avec le pool de procureures en charge de l’instruction pénale. Au vu des informations recueillies, celles-ci ont alors estimé qu’il convenait désormais d'entendre cette personne en tant que prévenu et non comme personne appelée à donner des renseignements.

L'employé travaillait au sein du Service des constructions de la commune de Chermignon, avant la création de la commune de Crans-Montana au 1er janvier 2017. Il était donc au courant des travaux de rénovation du bar 'Le Constellation' en 2015.

/ATS
 

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