Les PFAS, cet ennemi invisible toujours bien présent en Valais

Le Service valaisan de l’environnement (SEN) n’a détecté aucun importante nouvelle pollution ...
Les PFAS, cet ennemi invisible toujours bien présent en Valais

Les PFAS, cet ennemi invisible toujours bien présent en Valais

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le Service valaisan de l’environnement (SEN) n’a détecté aucun importante nouvelle pollution depuis 2022 dans le canton. A ce jour, sur les 1386 sites inscrits au cadastre cantonal, 728 ont été investigués, dont 190 ont été assainis.

Le SEN précise que 580 sites seraient potentiellement à investiguer en cas de projet de construction. Environ 100 sites nécessitent encore des mesures d’assainissement, selon des chiffres révélés lors d'une conférence de presse, mardi à Sion, portant sur les sites pollués en Valais.

Sur les huit principaux sites contaminés du canton, cinq présentent un niveau de PFAS trop élevés. Il s'agit de l'ancienne raffinerie de Collombey-Muraz, des sites chimiques d'Evionnaz, de Monthey et de Viège, ainsi que du centre d'instruction de la protection civile à Grône. Potentiellement, près de 190 autres sites sont susceptibles d’être concernés en Valais par ce type de pollution.

Les coûts liés à l’assainissement des sites pollués du canton sont estimés à près d’un milliard de francs d’ici à 2045.

/ATS
 

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