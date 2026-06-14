Marché aux puces de Kreuzlingen (TG) évacué en raison d'une menace

En raison d'une 'situation de menace non clarifiée', selon la police, le marché aux puces transfrontalier ouvert 24 heures sur 24 à Kreuzlingen (TG) et à Constance (Allemagne), sur les rives du lac de Constance, a été évacué tôt dimanche matin. Le site a été bouclé.

La police thurgovienne a annoncé qu'une opération de grande envergure était en cours dans la zone portuaire. Toutefois, selon l'évaluation actuelle de la situation, il n'y a pas de danger concret pour la population.

Le marché aux puces ouvert 24 heures sur 24 est un événement annuel qui se déroule sur deux jours ce week-end à Kreuzlingen et dans la ville voisine allemande de Constance.

/ATS