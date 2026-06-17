Moins de naissances et de mariages en 2025

La Suisse a enregistré légèrement moins de naissances en 2025, tandis que le nombre de décès ...
Moins de naissances et de mariages en 2025

Moins de naissances et de mariages en 2025

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La Suisse a enregistré légèrement moins de naissances en 2025, tandis que le nombre de décès est resté stable. L'accroissement naturel de la population poursuit son recul alors que les mariages comme les divorces ont également diminué, selon les chiffres définitifs.

La Suisse a comptabilisé 78'200 naissances vivantes en 2025, soit une centaine de moins qu'un an auparavant (-0,1%). Le nombre de naissances recule ainsi pour la quatrième année consécutive. La baisse est toutefois nettement moins marquée qu'en 2024 (-2,2%) et en 2023 (-2,8%), indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans les résultats définitifs du mouvement naturel de la population publiés jeudi.

Le recul concerne principalement les femmes de moins de 35 ans (-2,0%), tandis que le nombre de naissances a progressé chez les mères âgées de 35 ans ou plus (+3,1%). L'âge moyen à la maternité a ainsi augmenté à 32,5 ans, contre 32,4 ans l'année précédente, indique jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

/ATS
 

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