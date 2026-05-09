Paquet d’accords UE: une « nécessité stratégique », selon Cassis

Invité d'honneur de l'assemblée générale du Mouvement européen Suisse samedi, Ignazio Cassis a soutenu l'importance de partenariats 'stables' entre l'Union européenne (UE) et la Confédération. Il a évoqué de nombreux intérêts communs.

'La question de nos relations avec l'UE est stratégique, et pas seulement un débat technique et institutionnel' a souligné le conseiller fédéral, cité dans le communiqué du Mouvement européen Suisse.

Dans son discours, il a rappelé les liens entre la Suisse et ses voisins européens en matière de sécurité, de prospérité, d’innovation, d’Etat de droit et de stabilité institutionnelle. Selon le communiqué, le paquet d’accords 'implique des concessions réciproques, et la stabilité ne va pas de soi. Elle est le résultat d'un effort commun'.

Le Mouvement européen Suisse s'est également positionné sur l'initiative de l'UDC 'Pas de Suisse à 10 millions' au programme des votations du 14 juin. Pour lui, le texte remet en cause la libre circulation des personnes, 'un des piliers essentiels des relations avec l'Union européenne'.

Lors de l’assemblée générale, Eric Nussbaumer a été réélu à l’unanimité à la présidence du Mouvement européen Suisse pour les années 2026-2028.

En mars dernier, le Conseil fédéral a transmis au Parlement son message sur les accords bilatéraux. Le projet, long de plus de 1000 pages, prévoit trois nouvelles lois fédérales. Trente-six lois devront être modifiées. Ce paquet sera soumis au référendum facultatif.

/ATS