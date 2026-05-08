Parlement: l'élection historique de l'écologiste Céline Dessimoz

Céline Dessimoz est la nouvelle présidente du Grand Conseil valaisan. La Sédunoise est la première représentante des Vert-e-s a être désignée pour occuper la fonction durant un an. Elle succède à la socialiste Patricia Constantin.

Vendredi, Céline Dessimoz a obtenu 105 voix sur 130 (14 bulletins blancs et 11 nuls). 'Je ne me suis jamais fixé un nombre de voix à atteindre', avait expliqué à Keystone-ATS en amont de son élection celle qui est devenue la neuvième femme élue à cette fonction. 'L’essentiel, c’est l’élection en elle-même.'

'Mon élection, c’est le miracle et l’exemplarité de notre système', a avoué la nouvelle élue. 'Cela montre que, même les petits partis comme le nôtre qui pesons moins de 10% de l’électorat sont écoutés et considérés, y compris aux plus hautes fonctions parlementaires.'

'Le thème de mon année présidentielle sera l’environnement au cœur de la santé', révèle-t-elle. 'Je vais donc inviter des professionnels à venir s’exprimer, durant cinq minutes, sur une thématique à chaque session.'

/ATS