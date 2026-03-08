Population et cantons refusent l'initiative pour un fonds climat

Peuple et cantons ont rejeté dimanche l'initiative populaire pour un fonds climat. Le non s'élève ...
Population et cantons refusent l'initiative pour un fonds climat

Population et cantons refusent l'initiative pour un fonds climat

Photo: KEYSTONE/URS FLUEELER

Peuple et cantons ont rejeté dimanche l'initiative populaire pour un fonds climat. Le non s'élève à 71% du côté de la population, selon la projection de gfs.bern. Le projet demandait au Conseil fédéral d'investir plus pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Les premiers résultats définitifs sont tombés dans certains cantons. Neuchâtel rejette l'initiative à 62,3% et le Valais à 76,9%.

Un non très net se dessine aussi à Fribourg (71%) et dans le Jura (68,4%). Il est plus timide à Genève, qui enregistre 58,3% de non pour le moment.

En Suisse alémanique, le rejet est très ferme. Schwyz et Appenzell Rhodes-Intérieures par exemple refusent l'initiative à 84,5% et 84,3%.

Ce rejet clair signe un nouvel échec pour la gauche. Il s'agit de la troisième initiative rejetée aux urnes en trois ans.

Le texte voulait que le gouvernement engage nettement plus d'argent afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Il aurait dû investir chaque année 0,5 à 1% du PIB suisse, soit entre 4 et 8 milliards de francs.

/ATS
 

