Quatre hommes écroués pour un vol d'or et de montres en Suisse

Quatre hommes suspectés d'avoir participé au vol d'une importante quantité d'or et de pièces détachées de montres de luxe en septembre dans le Jura bernoisont été écroués vendredi à Besançon. Le préjudice est estimé à environ 500'000 francs.

Les suspects ont été interpellés mercredi dans le département français du Doubs. Ils sont âgés d'une vingtaine à une quarantaine d'années.

Ils ont été mis en examen et placés en détention provisoire vendredi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour 'vol en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime et blanchiment de vol en bande organisée', a précisé le procureur de Besançon Cédric Logelin lors d'une conférence de presse.

250 plaquettes d'or brut

Les faits ont eu lieu le 11 septembre à Renan (BE). Selon les investigations de l'équipe commune d'enquête franco-suisse, le conducteur du fourgon, qui avait initialement donné l'alerte en expliquant avoir été victime d'un braquage par deux hommes armés, 'avait en réalité eu une participation active aux faits', a indiqué Lucas Maillard-Salin, substitut du procureur.

L'homme transportait un chargement de 250 plaquettes d'or brut et de plusieurs centaines de pièces détachées de montres de luxe. 'A ce stade, il reconnait son implication', contrairement aux trois autres mis en examen, a précisé le procureur.

Les premiers éléments des enquêteurs suisses ont permis 'd'identifier un véhicule français' et 'une équipe qui résidait en Franche-Comté', selon le commandant de la Section de recherches de la gendarmerie de Besançon, Christophe Vila, en charge de l'enquête.

Butin pas retrouvé

Le degré d'implication des suspects reste à déterminer et 'les investigations sont loin d'être finies', a souligné M. Logelin. Certains sont déjà connus de la justice mais pour des faits de droit commun. Initialement sept personnes avaient été interpellées, mais seuls quatre ont été présentées à un juge vendredi.

Le butin, dont la valeur avoisine les 500'000 francs, n'a pas été retrouvé. 'Les auteurs ont très rapidement écoulé la marchandise après le vol', selon M. Logelin.

Les premières perquisitions menées dans le Doubs ont permis la découverte de produits stupéfiants, d'un détecteur de balise (qui permet aux malfaiteurs de savoir qu'ils sont surveillés), de numéraire, de sacs Louis Vuitton ainsi que d'une quinzaine de téléphones portables.

Les magistrats ont relevé le 'travail de grande qualité' entre les enquêteurs suisses et français, dont la coordination est essentielle, notamment sur ces affaires de vol d'or et de métaux précieux destinés à la joaillerie de luxe, fréquentes dans ce secteur frontalier.

/ATS