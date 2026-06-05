Recours à Genève contre l'interdiction des maillots de bain longs

A Genève, la loi sur les piscines et les bains, qui interdit de facto le port des burkinis mais aussi des vêtements anti-UV dans les bassins, est attaquée en justice. La Ville de Vernier a déposé vendredi un recours auprès de la Chambre constitutionnelle.

Entré en vigueur fin mai, ce texte impose des maillots de bain dont la longueur maximale est au-dessus des genoux et qui laissent les bras nus. 'Cette loi est floue et inapplicable', a indiqué à Keystone-ATS Martin Staub, maire de Vernier, revenant sur une information de la RTS. L'effet suspensif a été demandé.

Parmi les motifs invoqués dans le recours, l'absence d'intérêt public clairement identifié et l'impact potentiel sur la santé. La loi prive certains usagers de tenues offrant une protection solaire, ce qui soulève une interrogation sur ses effets sur la santé publique, souligne la Ville de Vernier dans un communiqué.

Vernier estime aussi que son autonomie communale n'est pas respectée. De plus, le port de vêtements de bains couvrants n'a jamais entraîné de trouble de l'ordre public, ni de difficulté de gestion des installations sportives. La Ville fustige également une potentielle restriction de l'accès aux piscines publiques pour une partie de la population.

Recours prévus

Cette loi votée en mars dernier par le Grand Conseil est issue d'un projet de l'UDC qui voulait pénaliser les burkinis. Un amendement du Centre a finalement proposé une autre formule: 'les seules tenues autorisées dans les bassins sont les maillots de bain une ou deux pièces dont la longueur maximale arrive au-dessus des genoux et laissant les bras nus.'

La conseillère d'Etat Carole-Anne Kast, en charge du Département des institutions et du numérique, avait alors mis en garde les députés contre une loi qui viole la liberté individuelle et l'autonomie communale en prédisant déjà que la justice serait saisie.

Un premier recours est effectivement tombé vendredi, et d'autres devraient suivre. Des recours de la part des communes de Lancy et de Carouge sont en préparation. Et des recours individuels sont aussi attendus.

/ATS