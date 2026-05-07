Réforme de l'UE sur les frontaliers chômeurs: coûts pour la Suisse

La réforme de l'assurance chômage pour les frontaliers de l'UE pourrait coûter cher à la Suisse ...
Réforme de l'UE sur les frontaliers chômeurs: coûts pour la Suisse

Réforme de l'UE sur les frontaliers chômeurs: coûts pour la Suisse

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

La réforme de l'assurance chômage pour les frontaliers de l'UE pourrait coûter cher à la Suisse. Selon les estimations du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), il faut s'attendre à des coûts supplémentaires allant de 600 à 900 millions de francs.

L'Union européenne (UE) souhaite redéfinir les règles de compétence en matière d'allocations de chômage pour les travailleurs frontaliers. À l'avenir, ce ne sera plus l'Etat de résidence, mais l'Etat dans lequel la personne est devenue chômeuse après avoir occupé son dernier emploi qui sera compétent pour le versement des allocations de chômage.

Le SECO a publié ces estimations chiffrées jeudi sur son site, des montants d'abord relayés par le NZZ. Ces estimations sont très incertaines car la Suisse dispose de peu de données sur les frontaliers au chômage, souligne le SECO. Une estimation concrète ne pourra être établie qu’après la version finale de la révision du règlement de l’UE.

/ATS
 

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