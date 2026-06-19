Une première nuit tropicale par endroits en Suisse

La nuit dernière fut tropicale en plusieurs endroits de Suisse. C'est-à-dire que la température ...
Une première nuit tropicale par endroits en Suisse

Une première nuit tropicale par endroits en Suisse

Photo: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY

La nuit dernière fut tropicale en plusieurs endroits de Suisse. C'est-à-dire que la température n'y est pas descendue en dessous de 20 degrés durant la nuit de jeudi à vendredi. Et les 30 degrés seront largement dépassés dans la journée.

Le mercure n'est pas descendu sous 23,2 degrés la nuit dernière à Bâle, l'endroit le plus tempéré de Suisse, écrit MétéoNews sur son site internet. Sinon la nuit fut tropicale dans le Bas-Valais (21,1 au Bouveret et 20,9 à Evionnaz) et à Lausanne (21,6). Ailleurs en Suisse romande, il a aussi fait 20,5 degrés au plus bas de la nuit à Fahy (JU) et 20,1 à Neuchâtel.

Cette journée de vendredi s'annonce caniculaire en Suisse avec des valeurs supérieures à 30 degrés, ajoute MétéoNews. Et cela ne fait que commencer. L'institut météorologique prévoit une dizaine de jours semblables, avec des orages à la clef.

/ATS
 

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