Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin ...
Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Un garde-frontière a blessé mortellement un homme avec son arme de service, vendredi matin sur l'autoroute A3 à Augst (BL), lorsque ce dernier a été intercepté. La victime était soupçonnée d'être un voleur de voitures. Deux complices présumés ont été arrêtés.

Le coup de feu mortel a été tiré peu après 06h30 par le collaborateur de l'Office fédéral de la douane et de la protection des frontières (OFDF), indique la police cantonale de Bâle-Campagne. L'homme tué par balle était un 'jeune ressortissant étranger', a précisé à Keystone-ATS un porte-parole de la police.

Après un carambolage

Les forces de l'ordre ont été alertées peu avant 06h30 que trois voitures volées cheminaient sur l'A3 dans la région du Bözberg en direction de Bâle. Peu avant l'échangeur autoroutier d'Augst, ces autos ont été impliquées dans un carambolage avec d'autres voitures. Une tierce personne a été légèrement blessée dans cet accident.

Des patrouilles de police et des gardes-frontière ont réussi à intercepter dans la foulée les trois voitures présumément volées. C'est alors qu'un garde-frontière a fait usage de son arme de service. L'un des suspects a été tué par son tir. Les deux autres voleurs présumés ont été arrêtés sur place.

L'A3 est restée fermée durant plusieurs heures entre Rheinfelden (AG) et Augst. Le trafic routier a été fortement perturbé dans la région. Le Ministère public et la justice militaire ont ouvert une procédure d'enquête.

/ATS
 

Actualités suivantes

Conditions de travail du personnel infirmier: remaniement de la loi

Conditions de travail du personnel infirmier: remaniement de la loi

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:50

La cathédrale de Lausanne affichait complet pour la cérémonie

La cathédrale de Lausanne affichait complet pour la cérémonie

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:33

Le gérant du bar placé en détention préventive

Le gérant du bar placé en détention préventive

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:23

Le message d'espoir de trois jeunes

Le message d'espoir de trois jeunes

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 15:51

Articles les plus lus

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26

Le message d'espoir de trois jeunes

Le message d'espoir de trois jeunes

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 15:51

Le gérant du bar placé en détention préventive

Le gérant du bar placé en détention préventive

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:23

Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Voleur présumé de voitures tué par un garde-frontière à Augst (BL)

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:54

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:08

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26

Le message d'espoir de trois jeunes

Le message d'espoir de trois jeunes

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 15:51

Le gérant du bar placé en détention préventive

Le gérant du bar placé en détention préventive

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 16:23

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Affaire de la cité Aldrin de Sierre: des aveux toujours partiels

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 11:29

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Personne ne décroche la bonne combinaison à l'Eurodreams

Suisse    Actualisé le 08.01.2026 - 21:27

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

L'hommage aux victimes de Crans-Montana démarre à Martigny

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:08

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

La Suisse s'arrête en hommage aux victimes de Crans-Montana

Suisse    Actualisé le 09.01.2026 - 14:26