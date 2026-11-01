Bhoutan: 40'000 volontaires bâtissent 108 stupas pour une cité

Plus de 40'000 volontaires ont participé dimanche au Bhoutan à la construction de 108 stupas bouddhistes. Ces monuments marquent le lancement d'une future "cité de la pleine conscience", projet destiné à stimuler l'économie de ce petit royaume himalayen.

Hauts de 15 mètres, les 108 monuments religieux bouddhistes doivent s'étendre sur près de 12 kilomètres le long d'une rivière à Gelephu, dans le sud du pays. Le nombre 108 est considéré comme sacré dans les traditions bouddhistes.

Les volontaires ont commencé peu après minuit avec pour objectif d'ériger les monuments en une seule journée. Les autorités présentent l'opération comme "une forme physique de prière".

La hauteur cumulée des stupas représente près de cinq fois celle de la tour Eiffel, selon les organisateurs. Leur construction doit coûter environ 21 millions de dollars.

"Cet événement sera inscrit dans notre histoire pour des générations à venir", a déclaré Nima Gyeltshen, 65 ans, directeur de l'Agence pour l'emploi des jeunes, qui devait participer aux travaux.

Retenir les jeunes

Ces constructions doivent aussi marquer une étape dans le développement de la future "cité de la pleine conscience" de Gelephu. Le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck a créé en 2024 une zone économique spéciale autour de cette ville d'environ 10'000 habitants, selon le dernier recensement de 2017.

Le projet vise à créer "un pôle économique dynamique grâce à un environnement propice aux affaires et à des incitations attractives", selon les autorités. Le Bhoutan espère notamment créer des emplois dans un pays où le manque de perspectives pousse chaque année des milliers de jeunes à partir à l'étranger.

Le royaume compte moins de 800'000 habitants et se situe entre l'Inde et la Chine. Il est notamment connu pour son concept de "bonheur national brut", qui entend prendre en compte d'autres critères que la seule croissance économique pour mesurer le développement du pays.

Investissements attendus

Le projet doit encore attirer les capitaux nécessaires à sa réalisation. Des analystes s'interrogent sur la capacité du Bhoutan à mobiliser suffisamment d'investissements et à répondre aux contraintes liées aux infrastructures et à l'environnement.

Le milliardaire indien Gautam Adani, dont le groupe est notamment présent dans l'énergie et les infrastructures portuaires, est devenu en janvier membre fondateur du projet. La future cité doit également être reliée au réseau ferroviaire de l'Etat indien voisin de l'Assam et disposer d'un aéroport international à partir de 2029.

Le Bhoutan compte aussi sur les actifs numériques pour financer une partie de son développement. Le royaume utilise déjà son surplus d'hydroélectricité pour le minage de bitcoin et prévoit de recourir à ses avoirs numériques pour accompagner la construction de la future ville.

/ATS