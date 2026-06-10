Affaire Epstein: Bill Gates assure « n'avoir jamais fait du mal »

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement ...
Affaire Epstein: Bill Gates assure « n'avoir jamais fait du mal »

Affaire Epstein: Bill Gates assure

Photo: KEYSTONE/AP/Jose Luis Magana

Le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, a démenti mercredi avoir eu connaissance du comportement criminel de Jeffrey Epstein. Il était entendu à huis clos par une commission d'enquête du Congrès américain sur ses liens avec le financier new-yorkais déchu.

'Je veux l'exprimer très clairement: je n'ai jamais été témoin ou eu aucune indication qu'Epstein se livrait à une activité criminelle continue', a-t-il déclaré dans ses propos introductifs, publiés sur son site GatesNotes. 'Je n'ai jamais fait de mal à quiconque', a-t-il ajouté.

/ATS
 

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