Grisons et Glaris: Südostschweiz Radio conserve sa concession

Le Tribunal administratif fédéral admet le recours de Südostschweiz Radio contre l'octroi de la concession radio pour la zone 'Sud-est Suisse - Glaris' à Radio Alpin Grischa. Südostschweiz Radio reste titulaire jusqu'en 2034.

A la suite de la mise au concours de 38 concessions radio et télévision pour les années 2025 à 2034, la Confédération a choisi en janvier 2024 Radio Alpin Grischa, en constitution, pour la zone 'Sud-est Suisse - Glaris'.

Titulaire jusque-là, Südostschweiz Radio a fait recours contre cette décision. Dans un arrêt publié jeudi, le Tribunal administratif fédéral constate que Radio Alpin Grischa aurait dû être exclue de la procédure car elle ne respecte pas les conditions d'octroi.

En effet, la concession prévoit que le programme doit être conçu en majeure partie par du personnel formé et qualifié afin de se conformer aux exigences d'un journalisme de qualité. Or la candidature de Radio Alpin Grischa ne respecte pas le taux minimum entre programmateurs formés et en formation.

/ATS