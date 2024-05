La Turquie suspend toute relation commerciale avec Israël

La Turquie a suspendu jeudi ses relations commerciales avec Israël, a annoncé le ministère turc du Commerce. Ankara avait déjà restreint en avril ses exportations vers ce pays en réponse à la guerre à Gaza.

'Les exportations et importations en relation avec Israël ont été suspendues', a indiqué le ministère, marquant une nouvelle étape dans la dégradation des relations entre les deux pays.

'La Turquie appliquera ces nouvelles mesures de manière stricte jusqu'à ce que le gouvernement israélien autorise un flux ininterrompu d'aide humanitaire vers Gaza', ajoute le ministère dans un communiqué.

Le ministre israélien des Affaires étrangères Israël Katz avait affirmé plus tôt jeudi que le président turc Recep Tayyip Erdogan avait 'rompu les accords [entre Israël et la Turquie] en bloquant les importations et exportations israéliennes dans les ports'.

Le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir 'créer des alternatives au commerce avec la Turquie.

/ATS