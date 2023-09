Le chef Silvio Germann, du Mammertsberg, cuisinier de l'année 2024

Silvio Germann, du restaurant Mammertsberg à Freidorf (TG), est distingué 'cuisinier de l'année 2024' par le Gault&Millau Suisse. L'adresse gastronomique est classée 18 points sur 20.

Silvio Germann, 34 ans, est chef et copropriétaire du Mammertsberg, face à la gare de Freidorf. Le Lucernois a repris les lieux en octobre 2022, avec pour prestigieux partenaire Andreas Caminada. Le restaurant se niche dans une bâtisse centenaire et compte une douzaine de tables.

Six cuisiniers mieux notés

Dans l'édition 2024 du guide, six chefs décrochent 19 points : Tanja Grandits ('Stucki', Bâle), Peter Knogl ('Cheval Blanc', Bâle), Franck Giovannini ('Restaurant de l'Hôtel de ville', Crissier, VD), Andreas Caminada ('Schloss Schauenstein', Fürstenau, GR), Philippe Chevrier ('Domaine de Châteauvieux', Satigny, GE) et Heiko Nieder ('The Dolder Grand', Zurich). Ils ont ainsi défendu leur standing cette année encore.

Pour la première fois, Gault&Millau décerne la distinction du chef 'vert' de l'année. Celle-ci récompense Paolo Casanova, de la 'Chesa Stüva Colani' à Madulain (GR), pour son engagement à cuisiner de manière durable, à s'approvisionner auprès de producteurs régionaux et pour la qualité de ses plats végétariens.

Nombre record

Le guide rend aussi hommage à la relève: Pascal Steffen ('Roots', Bâle, 18 points), Markus Stöckle ('Rosi' Zurich, 17 points), Ilario Colombo Zefinetti ('Du Théâtre', Monthey (VS), 17 points), Federico Palladino ('Osteria Enoteca Cuntitt', Castel San Pietro (TI), 16 points).

Les découvertes de l'année sont Paul Cabayé & Stéphanie Zosso ('Glacier', Grindelwald (BE), 16 points), Grégory Halgand ('Hôtel de Ville', Ollon (VD), 15 points) ainsi Piero Roncoroni ('Osteria del Centro', Comano TI, 15 points).

Au total, 880 restaurants, 100 hôtels gastronomiques et les 150 meilleurs vignerons de Suisse figurent dans le Gault&Millau 2024, un nombre record. 107 chefs montent en grade, 41 perdent un point.

