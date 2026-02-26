Merz appelle la Chine à surmonter « ensemble » les défis commerciaux

Le chancelier Friedrich Merz a achevé jeudi une visite de deux jours en Chine, premier partenaire ...
Merz appelle la Chine à surmonter « ensemble » les défis commerciaux

Merz appelle la Chine à surmonter

Photo: KEYSTONE/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES / POOL

Le chancelier Friedrich Merz a achevé jeudi une visite de deux jours en Chine, premier partenaire commercial de l'Allemagne. Il a vanté la 'bonne relation' bilatérale, tout en soulignant son désir de relever avec Pékin les 'défis' posés par la concurrence chinoise.

Ce déplacement de M. Merz dans le pays asiatique, le premier depuis son arrivée au pouvoir en 2025, illustre la volonté commune de Berlin et Pékin de faire front face aux droits de douane et revirements diplomatiques du président américain, Donald Trump.

Mais M. Merz doit trouver le bon équilibre, car la Chine, débouché historique majeur pour le 'Made in Germany', est également pour le monde industriel allemand de plus en plus une rivale, de l'automobile aux nouvelles technologies.

/ATS
 

