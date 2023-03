Morges accueille le dessinateur de presse iranien Kianoush Ramezani

Pour sa première exposition de l'année, la Maison du dessin de presse à Morges (VD) invite l'Iranien Kianoush Ramezani. A partir de jeudi et jusqu'au 14 mai, une centaine de ses oeuvres seront exposées.

Les visiteurs pourront se plonger dans les thèmes qui sont chers au dessinateur, comme la résistance des femmes en Iran, la liberté de presse, les droits humains ou encore le 'Petit Prince' de Saint-Exupéry, qu'il considère comme son alter ego.

Né en Iran en 1973, Kianoush Ramezani a fui son pays en 2009. De la France où il est d'abord accueilli, puis la Finlande où il réside désormais, l'Iranien porte toujours un regard critique sur son pays natal, et, comme tout dessinateur de presse, sur l'actualité mondiale, indique le musée morgien dans son dossier de presse.

Kianoush Ramezani dessine actuellement pour les journaux français La Croix et Franc Tireur, ainsi que pour le Courrier International.

Artiste engagé et militant pour les droits de l'homme, il a créé en 2015 'United Sketches', une association internationale pour promouvoir la liberté d'expression et soutenir les caricaturistes en exil.

Kianoush Ramezani a obtenu de nombreux prix durant sa carrière. En 2012 par exemple, il a reçu le premier Prix international du dessin de presse remis à Genève par la fondation 'Cartooning for Peace' (la désormais 'Freedom Cartoonists Foundation', présidée par Chappatte). L'an dernier, il a été le lauréat du prix 'LiberPress International'.

Caissons noirs

'Son style, très hachuré, rend compte avec énergie de l'urgence à décrire notre monde et du besoin de défendre les valeurs humaines et humanitaires, parfois avec douceur, parfois avec violence, toujours avec sincérité... et humour', poursuit le dossier de presse.

La scénographie a une tonalité particulière à Morges, visant notamment à mettre en reflet le clair-obscur de l'Iran. Des caissons noirs accueillent les visiteurs, dans lesquels sont répartis les dessins par thématique.

Le vernissage a lieu mercredi soir en présence de l'artiste, venu de Finlande. Un vernissage et une exposition que le dessinateur a souhaités comme un hommage à la révolution des femmes en Iran. 'Je suis une femme avec une barbe', se plaît-il à répéter.

/ATS