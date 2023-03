Visé par des sanctions américaines, Solway suspend ses activités

Deux filiales au Guatemala du groupe minier suisse Solway Investment Group ont suspendu leurs activités dans le secteur du nickel, annonce un communiqué du groupe transmis mercredi à l'AFP. Ce en raison de sanctions économiques imposées par les Etats-Unis.

Le département du Trésor américain a imposé le 28 novembre 2022 des sanctions pour 'corruption' et 'trafic d'influence' à un Russe considéré comme le dirigeant du groupe zougois, ainsi qu'à une Bélarusse et à trois entreprises opérant dans le secteur minier au Guatemala.

En raison des 'difficultés imprévues dues à ces sanctions' les filiales au Guatemala de Solway Investment Group - Compania Guatemalteca de Niquel (CGN) et Compania Procesadora de Niquel de Izabal (PRONICO) - ont été contraintes de 'suspendre temporairement leurs activités', a annoncé le groupe minier et métallurgique.

Une demande auprès des autorités américaines pour une 'licence temporaire pour certaines transactions' n'a pas reçu de réponse, précise Solway Investment Group. De son côté, le gouvernement guatémaltèque n'a pas renouvelé les permis d'exportation des deux filiales du groupe.

Affrontements

Une partie du personnel sera conservé pour 'garantir le contrôle effectif des risques pour l'environnement, la sécurité et la conservation de l'infrastructure existante', selon le communiqué.

Les deux entreprises opèrent à El Estor et Los Amates, dans la région caraïbe, à 320 km au nord-est de la capitale. Des autochtones mayas s'opposent à l'exploitation minière dans cette région et des affrontements avec la police ont causé des morts et des blessés tandis que des défenseurs de l'environnement ont été emprisonnés.

/ATS