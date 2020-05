La Torche 2.0 transmet le virus du rire !

La presse vit une drôle de période en ces temps de Corona, le public s’est particulièrement attaché à ses journaux et à ses médias régionaux et nationaux… et il y a une branche qui vit cette période de manière assez particulière, c’est le dessin humoristique. "La Torche 2.0" vit dans cette pandémie de manière drôle et particulière...