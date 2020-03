La semaine du cerveau

Nous vous proposons tout de même de découvrir cette rencontre avec Sarah et Jean-François Gigon. C’est à la suite d’un accident de voiture survenu en 2003, que Jean-François Gigon vit avec une lésion cérébrale, qui ne lui permet de travailler que 3 heures par semaine, et d’avoir quelques activités au sein de quelques associations et conseil communal. Sarah et Jean-François se sont rencontrés il y a environ 10 ans, après l’accident. Ils vivent avec 3 enfants, 2 filles d’une première union et un garçon d’une dizaine d’années. Ils parlent de leur vie à deux… une vie et un quotidien qui sont bousculés parfois.