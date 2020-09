Une scie dans les grottes !

Presque un demi-siècle plus tard, Bernard Quiquerez s’offre le plaisir de jouer de la scie musicale, à l’endroit même où la photo avait été prise. Mais cette fois avec une musique plus folklorique, et un habit d’armailli fribourgeois, le coin de pays qu’il habite actuellement. Bernard Quiquerez nous donne son sentiment en arrivant dans les grottes de Réclère.