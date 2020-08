"dJâse"... un spectacle jurassien aux couleurs contemporaines

Il a fallu chercher dans les Oeuvres du patrimoine immatériel jurassien. Piocher dans les cartons et les classeurs du Musée Jurassien d’Art et d’Histoire et sculpter à nouveau cette matière pour en faire une pièce inédite… Jacques Bouduban, concepteur de ce spectacle, nous dit à quel point « Djase » est un défi artistique important.