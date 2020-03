Dompter les neurotransmetteurs !

Notre cerveau fascine les médecins, les thérapeutes et les chercheurs. Les découvertes sont nombreuses et notamment en ce qui concerne les neurotransmetteurs. Dopamine, sérotonine, cortisol font partie de la cinquantaine de neurotransmetteurs qui circulent dans notre cerveau. En plus, nous avons la possibilité de les gérer grâce à une bonne hygiène de vie !