Alors que même les scientifiques ne comprennent pas encore tous les tenants et aboutissants de la pandémie que nous vivons, tout un chacun y va de sa certitude, de son analyse et de sa solution. IMais comme le disait l'écrivain H.L. Mencken: « il existe pour chaque problème complexe une solution simple, directe et fausse. » Une citation qui a inspiré Léandre Berret pour son coup de gueule de la semaine: