La bonne épouse, le nouveau film de Martin Provost

Mercredi 11 mars sort sur les écrans romands le nouveau film de Martin Provost: "La bonne épouse".

Nous sommes en Alsace, en 1967, dans une institution ménagère, une école où les jeunes filles apprennent tout ce qu’il faut savoir pour devenir, et surtout rester, une bonne épouse. Des cours de cuisine, d’hygiène corporelle, de repassage, de comptabilité, et un code de conduite : une bonne épouse est entièrement dévouée au bonheur et au bien-être de son mari.

Mais le vent de mai 68 va souffler jusqu’en Alsace et bouleverser la vie de l’institution, de ses pensionnaires et de celles qui la dirigent, un trio incarné par Juliette Binoche, en stricte directrice, Yolande Moreau, sa belle-sœur, vieille fille évanescente, et Noémie Lvovsky, en bonne sœur bourrue.

Au téléphone de Joëlle, Yolande Moreau commence par se confier sur son personnage de Gilberte van der Beck :