La chorégraphie de la vie

La chorégraphe et danseuse Géraldine Klaey-Dunkel présente une création dès ce vendredi au Forum Saint-Georges à Delémont. Cette création chorégraphique 3.0 est intitulée « Mosaïque », un patchwork de couleurs et d’émotions exprimé avec 3 danseurs et un musicien, Géraldine-K-Dunkel, Maxime Guenin, Giuliano Guerrini et Serge Kottelat à la guitare.