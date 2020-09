Le réalisateur Bertrand Theubet vient de présenter un nouveau film ancré au coeur de la région et de son patrimoine mécanique. « Les Héros du Tour » est un document historique teinté de belles émotions que vivent 6 passionnés et anciens mécaniciens qui travaillaient à Moutier dans les célèbres usines Tornos, Baechler et Petermann. Ils font revivre aujourd’hui l’âme de ces machines, et les souvenirs qu’ils partagent devant la caméra sont aussi bien techniques qu’émotionnels.