Mission impossible: La forêt de Boncourt

Constater une problématique liée à l’écologie, mobiliser les citoyens et améliorer le futur de notre pays, telles sont les devises de Mission Possible : la forêt de Boncourt. Un documentaire, piloté par l’écologiste Marc Muller, qui se donne comme objectif de rassembler les citoyens afin de les aider à relever un défi écolo de taille.

Dans le premier épisode, celui consacré à Boncourt et diffusé le 23 septembre sur RTS1 à 20h10 (et en replay sur RTS.CH), nous pourrons voir si la mission sera possible, ou impossible, pour les habitants du village qui tenteront d'aider à la sauvegarde de leur forêt.

Le tournage a commencé durant la période de semi-confinement, nous avons demandé à Marc Muller s'il avait tout de même trouvé âme qui vive à Boncourt: