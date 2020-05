Un nouveau vol spatial habité pour l'Amérique...

Le deuxième vol de la cabine « Crew Dragon Demo2 » aura lieu ce mercredi. Le lancement est prévu 22h33 heure suisse, avec deux astronautes américains : Ben Behnken et Dough Herley. C’est la plus importante mission spatiale depuis le 8 juillet 2011. Deux astronautes vont s’envoler avec le fournisseur privé de lancements SpaceX . Roland Keller, qui avait assisté au lancement d’essai en mars 2019, nous en dit plus sur la mission et sur le matériel embarqué…