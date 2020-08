Un championnat réduit de moitié

L’attente prend fin pour les amateurs d’inline hockey. Ce samedi va être synonyme de reprise des compétitions. Le championnat de Ligue A va commencer avec cinq mois de retard suite à la pandémie de Covid-19. Mais il y aura bien un championnat pour les Jurassiens du SHC Ajoie, du SHC Buix et du SHC Rossemaison. « Il y a eu des discussions pour annuler la saison. On a posé cette éventualité sur la table. La très grande majorité des clubs a montré sa motivation à reprendre le jeu dès que la situation sanitaire le permettrait », explique Daniel Bietry, le président de la Fédération suisse d’inline hockey. Il a ensuite fallu revoir le mode de championnat. Et c’est une proposition des clubs qui a été adoptée. La saison régulière de Ligue A prévoit neuf matches par équipes avant d’attaquer des play-off traditionnels (quarts de finale, demi-finales et finale). Un tirage au sort a été effectué pour déterminer les formations qui se déplaceront à cinq reprises.





Les favoris au rendez-vous

Ce format pourrait bien déboucher sur quelques surprises. « Les effectifs peuvent varier plus sensiblement que les autres années », analyse Daniel Bietry. « Il peut y avoir un effet de surprise en allant jouer à l’extérieur pour les équipes qui possèdent une salle », poursuit-il. Mais au final, les grands clubs devraient répondre présent. « Quand on arrive dans les séries finales, sur le même mode que l’an dernier, les favoris devraient pouvoir s’imposer », prédit le président de la Fédération suisse. Une fédération qui a édicté toute une série de règles pour respecter les mesures sanitaires. Daniel Bietry est d’ailleurs très clair : « si un cas de Covid-19 survient dans une équipe, le championnat sera immédiatement arrêté ». /msc