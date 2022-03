« Je m’entraîne avec » le Cercle de bridge du Jura

Au pays du jass, certains ont choisi le bridge. Le cercle de bridge du Jura fêtera ses 60 ans l’année prochaine. Il compte quelque 35 membres qui se retrouvent jusqu’à quatre fois par semaine dans leur local de Delémont. Le bridge se pratique avec un partenaire à une table de quatre. Il se joue en deux phases : les enchères et le jeu de la carte. Ce loisir exigeant demande un certain investissement et la plupart de ses pratiquants assidus font partie du 3e âge. Emilie Muhmenthaler est allée à leur rencontre lors d’une soirée de jeu pour un premier contact avec le bridge :