« Je m’entraîne avec » Maude Enrico

Des gestes relâchés et une pointe de sensualité. Maude Enrico est danseuse professionnelle, mais se considère plus globalement comme une artiste. Elle a inventé un nouveau concept de danse qui s’appelle « Heels & Feminity », comprenez talons hauts et féminité. La Neuchâteloise donne des cours entre Paris, Bienne et La Chaux-de-Fonds. Et c’est justement dans la Métropole horlogère que Lydiane Guenat est allée suivre un cours axé principalement sur l’attitude de féminité avec Maude Enrico et une élève. Pour commencer, la danseuse nous propose un exercice de respiration :