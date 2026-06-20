Clark toujours solide leader avant le dernier tour

L'Américain Wyndham Clark, leader depuis le début du tournoi, a accru samedi son avance avec six coups avant le dernier tour de l'US Open à Southampton dans l'Etat de New York.

Un seul joueur a déjà laissé filer un tournoi majeur avec une avance de six coups ou plus avant le dernier jour: Greg Norman au Masters en 1996. Wyndham avait remporté l'US Open en 2023, et dit se présenter en quête de rachat après avoir endommagé de frustration un casier l'an passé lors du tournoi disputé à Oakmont.

Sur le parcours exigeant de Shinnecock, seuls cinq joueurs pointent sous le par total après trois tours. Clark est le seul à maîtriser totalement ces greens et joue en -7 après une carte de 70 samedi, sa moins bonne de la semaine toutefois.

L'Américain de 32 ans a commis quatre bogeys samedi, dont un sur le dernier trou alors qu'il comptait sept coups d'avance. Mais il a équilibré sa carte avec deux birdies et un magnifique eagle au trou no 16.

Quatre joueurs partagent la deuxième place à six coups, dont le no 1 mondial Scottie Scheffler, auteur d'une belle journée (69), qui chasse à Shinnecock le dernier trophée majeur qui manque à son palmarès, et se verrait bien soulever la coupe dimanche, jour de ses 30 ans.

Ses compatriotes Sahith Theegaala et Sam Stevens l'accompagnent à -1 total avec le Sud-Coréen Kim Tom. Le vainqueur du Masters Rory McIlroy s'est manqué avec une carte de 73, reculant à la 17e place.

/ATS