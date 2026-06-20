Victoires jurassiennes au sommet de Moutier-Graitery

Tom Lachat de Montsevelier a remporté la course à pied aux 1'000 mètres de dénivelé samedi ...
Victoires jurassiennes au sommet de Moutier-Graitery

Tom Lachat de Montsevelier a remporté la course à pied aux 1'000 mètres de dénivelé samedi sous un grand soleil. Marine Schaller de Bassecourt a triomphé chez les dames.

Tom Lachat a gardé de l'énergie pour un dernier sprint au sommet du Graitery. Tom Lachat a gardé de l'énergie pour un dernier sprint au sommet du Graitery.

La canicule n’a pas fait peur aux coureurs jurassiens sur Moutier-Graitery. Tom Lachat et Marine Schaller ont remporté la « Course des puissants » samedi au sommet de la montagne. L’athlète de Montsevelier a bouclé le parcours de 10 km et ses 1'001 mètres de dénivelé positif en 58’56’’. Seul Evan Cerf de Seleute a également terminé la course sous l’heure à 54’’ du vainqueur, alors que le podium est complété par le Français Sylvain Possoz à 4’19’’. Les températures estivales n’ont pas dérangé le grand gagnant qui est parvenu à ne « pas trop subir la chaleur » grâce à une bonne préparation. L’épreuve de Moutier-Graitery est notamment marquée par une montée finale de 33% de dénivelé, ce qui n’a pas empêché Tom Lachat de conclure par une dernière accélération. « J’étais complètement cuit au début de la montée. J’ai vu que le suivant était tout près, alors je me suis poussé pour faire un sprint et donner le maximum », sourit le Vadais.

Tom Lachat : « Les montées, c’est ce que j’aime le plus ! »

Ecouter le son

Marine Schaller a remporté l'épreuve féminine de la « Course des puissants ». Marine Schaller a remporté l'épreuve féminine de la « Course des puissants ».

Marine Schaller au bout de l’effort

Côté féminin, Marine Schaller s’est imposée avec une belle avance sur ses poursuivantes. La coureuse de Bassecourt l’a emporté en 1h13’12’’ avec 4’08’’ de marge sur Eléonore Paupe des Breuleux et 4’37’’ sur la Soleuroise Barbara Hegi. Marine Schaller ne s’attendait pas à remporter la victoire, même si elle espérait réaliser un meilleur temps. « J’avais pris une gourde et je suis partie assez tranquillement pour ne pas exploser à la montée. C’était dur de faire mieux aujourd’hui avec la chaleur », explique celle qui a grandi au pied du Graitery.

Marine Schaller : « La chaleur a fait qu’on ne pouvait pas faire plus que le maximum. »

Ecouter le son

Cette 6e édition de Moutier-Graitery a réuni 289 participants. Retrouvez tous les résultats de toutes les catégories ici. /cra


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Audrey Werro a changé de statut et le vit très bien

Audrey Werro a changé de statut et le vit très bien

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 04:06

Clark garde 4 coups d'avance à mi-parcours

Clark garde 4 coups d'avance à mi-parcours

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 04:00

Kate Douglass s'empare du record du monde du 50 m libre

Kate Douglass s'empare du record du monde du 50 m libre

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 02:19

La Suisse seulement quatrième à l'épée par équipes

La Suisse seulement quatrième à l'épée par équipes

Autres sports    Actualisé le 19.06.2026 - 19:42

Articles les plus lus

Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Autres sports    Actualisé le 19.06.2026 - 17:03

La Suisse seulement quatrième à l'épée par équipes

La Suisse seulement quatrième à l'épée par équipes

Autres sports    Actualisé le 19.06.2026 - 19:42

Kate Douglass s'empare du record du monde du 50 m libre

Kate Douglass s'empare du record du monde du 50 m libre

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 02:19

Clark garde 4 coups d'avance à mi-parcours

Clark garde 4 coups d'avance à mi-parcours

Autres sports    Actualisé le 20.06.2026 - 04:00

Les premières rencontres des Romands sont connues

Les premières rencontres des Romands sont connues

Autres sports    Actualisé le 16.06.2026 - 15:26

Audrey Werro écrase le 800 m, Del Ponte 7e du 100 m

Audrey Werro écrase le 800 m, Del Ponte 7e du 100 m

Autres sports    Actualisé le 16.06.2026 - 20:19

Un Tiktokeur acquitté dans un procès de discrimination raciale

Un Tiktokeur acquitté dans un procès de discrimination raciale

Autres sports    Actualisé le 19.06.2026 - 13:05

Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Un bronze au goût amer pour les épéistes suisses

Autres sports    Actualisé le 19.06.2026 - 17:03