Victoires jurassiennes au sommet de Moutier-Graitery

La canicule n’a pas fait peur aux coureurs jurassiens sur Moutier-Graitery. Tom Lachat et Marine Schaller ont remporté la « Course des puissants » samedi au sommet de la montagne. L’athlète de Montsevelier a bouclé le parcours de 10 km et ses 1'001 mètres de dénivelé positif en 58’56’’. Seul Evan Cerf de Seleute a également terminé la course sous l’heure à 54’’ du vainqueur, alors que le podium est complété par le Français Sylvain Possoz à 4’19’’. Les températures estivales n’ont pas dérangé le grand gagnant qui est parvenu à ne « pas trop subir la chaleur » grâce à une bonne préparation. L’épreuve de Moutier-Graitery est notamment marquée par une montée finale de 33% de dénivelé, ce qui n’a pas empêché Tom Lachat de conclure par une dernière accélération. « J’étais complètement cuit au début de la montée. J’ai vu que le suivant était tout près, alors je me suis poussé pour faire un sprint et donner le maximum », sourit le Vadais.