Médaillé olympique, Jan Scherrer va mettre un terme à sa carrière

Jan Scherrer mettra un terme à sa carrière en janvier prochain, lors du Laax Open. C'est ce ...
Médaillé olympique, Jan Scherrer va mettre un terme à sa carrière

Médaillé olympique, Jan Scherrer va mettre un terme à sa carrière

Photo: KEYSTONE/AP/FRANCISCO SECO

Jan Scherrer mettra un terme à sa carrière en janvier prochain, lors du Laax Open. C'est ce qu'a annoncé sur Instagram le spécialiste du half-pipe âgé de 31 ans.

'Après 17 ans de sport professionnel, il est temps de tourner la page. Je me réjouis de continuer à faire du snowboard sans être jugé sur la base d’un score', a écrit Scherrer.

Scherrer a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pékin en 2022. Des médailles aux Championnats du monde et des places sur le podium aux X-Games viennent également enrichir le palmarès du Saint-Gallois. Les dernières années de Scherrer ont été marquées par des blessures. Il a dû déclarer forfait à la dernière minute pour les Jeux olympiques de cette année.

/ATS
 

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