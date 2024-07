Les Jurassic Games débarquent à Porrentruy

Les premiers Jurassic Games auront lieu ce week-end à Porrentruy. Le chef-lieu ajout accueillera une compétition de crossfit, une première en Ajoie. La manifestation affiche complet, près de 200 participants principalement de Suisse romande et alémanique ont répondu présents et s’opposeront par équipes de quatre, deux femmes et deux hommes, à l’Oiselier. Grégory Jubin, président du comité d’organisation, et Nicolas Prêtre, responsable du volet sportif, étaient ce jeudi les invités de « La Matinale ». Il s’agira de « tester la condition physique, le fitness et la collaboration de chaque équipe », précise Nicolas Prêtre qui a conçu les épreuves qui mêleront « cardio, force et gym ».