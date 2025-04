Les nageurs jurassiens se mettent en évidence

Des résultats encourageants et une pluie de records pour les nageurs jurassiens. Quatre athlètes de la région ont participé aux Championnats de Suisse en grand bassin à Sursee entre jeudi et dimanche. Gaëtan Saucy s’est notamment mis en évidence avec excellent résultat sur 50 m papillon. Il a décroché une 4e place nationale pour un chrono de 24’’95 sur une épreuve remportée par le médaillé olympique tessinois Noè Ponti qui a raflé quatre titres en quatre jours. Le Jurassien a également obtenu un 5e rang sur 50m libre pour un temps de 23’’10. Enfin, il a réalisé un top 20 sur 100 m libre, qui n’est pas sa discipline de prédilection. « C’était un week-end très très chargé en émotions. Je suis hyper fier de la prépa et du travail que j’ai réalisés. Avec les résultats qui suivent, ça fait énormément plaisir », a confié Gaëtan Saucy à RFJ. Sa coéquipière du club de natation de Bâle Kalyssa Griffis s’est elle aussi mise en évidence. Elle a pris le 8e rang du 50 m libre en 26’’76. La Jurassienne a également décroché une 10e place dans la même discipline sur 100 m avec un chrono de 59’’68. Elle a obtenu deux top 20 sur 50 m papillon et 200 m libre.





De nouveaux records pour le CN Delémont

Le club de natation de Delémont a aussi brillé grâce à deux de ses athlètes. Livia Münch a réalisé deux records pour l’équipe jurassienne sur les épreuves de brasse. A savoir, sur 50 et 100 m avec à chaque fois une 16e place finale. Valerri Dziuba a lui pris le 22e rang du 400 m quatre nages avec le record du CN Delémont à la clé. /cra