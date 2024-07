Un Jurassien à pied d’œuvre pour les Jeux olympiques

Les Jeux olympiques sont un véritable défi organisationnel et pour que tout se passe bien, il faut de la main-d’œuvre. Près de 40'000 bénévoles ont été retenus sur plus de 300'000 inscriptions. Parmi eux figure un Jurassien, notre journaliste Florian Wolfer. Il s’occupe de l’accueil des spectateurs au stade Vélodrome de Marseille où se dispute le tournoi de football. « On a vu un Vélodrome à guichet fermé avec plus de 60'000 personnes et l’ambiance était au rendez-vous, c’était assez exceptionnel pour un premier match », explique Florian Wolfer qui a pu assister mercredi à la victoire de la France 3-0 contre les Etats-Unis.