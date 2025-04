Ponti, Mityukov et Djakovic en lice aux championnats de Suisse

Trois nageurs olympiques prendront part aux championnats de Suisse de natation dès jeudi. Noè Ponti, Roman Mityukov et Antonio Djakovic seront les têtes d'affiche à Sursee.

Triple médaillé d'or lors des championnats du monde en petit bassin de Budapest en décembre (50 et 100 m papillon, 100 m 4 nages), Noè Ponti est entré dans une nouvelle dimension. Le Tessinois de 23 ans a établi à cette occasion trois records du monde.

Sur 100 m papillon, il a effacé la marque de l'Américain Caeleb Dressel, l'un de ses modèles. 'Ce record du monde m'a procuré la plus grande des satisfactions intérieures', déclare Noè Ponti à Keystone-ATS. Lui-même l'affirme, ces succès lors de ces joutes hongroises n'ont pas constitué une 'grande surprise'. Cela témoigne de l'immense confiance en lui dont dispose le médaillé de bronze olympique de Tokyo.

Discussion avec 'Odi'

Ces exploits ne lui ont toutefois pas suffi pour empêcher Marco Odermatt de remporter un nouveau titre de sportif suisse de l'année lors des derniers Sports Awards. 'Ce n'était pas bon pour moi, mais surtout pour la natation en général', lâche Ponti, qui révèle avoir longuement discuté avec le Nidwaldien la veille du géant d'Adelboden en janvier.

Avant son grand objectif de la saison que seront les Mondiaux en grand bassin (fin juillet à Singapour), le Tessinois se rend à Sursee pour se jauger. 'Il s'agit d'un test très important', souligne-t-il.

Mityukov en veut plus

Si Noè Ponti a échoué dans sa quête de médaille à Paris l'été dernier (4e sur 100 m papillon), Roman Mityukov a lui décroché le bronze sur 200 m dos. 'Cela n'a pas changé grand-chose', assure toutefois le Genevois de 24 ans.

Avant les Jeux, Mityukov pouvait imaginer mettre fin à sa carrière sportive en cas de podium olympique. Mais après avoir réalisé son rêve, il a rapidement compris qu'il en voulait encore plus. 'Pendant quelques jours, je ne pouvais plus voir de piscine, mais au bout d'une semaine, j'avais envie d'y retourner', se souvient-il.

Entraînement en altitude

Comme Noè Ponti, qui s'entraîne davantage en dos ces derniers temps - 'Cela m'aide pour le papillon', explique le Tessinois - Mityukov expérimente lui aussi en vue des prochaines échéances. Avant les Mondiaux en petit bassin, il s'est entraîné deux fois en altitude et veut rééditer cette expérience.

En ce qui concerne le grand-rendez vous de juillet à Singapour, il ne se met pas trop de pression. 'Ce ne sont pas les championnats du monde les plus importants, mais ils sont importants', formule-t-il. Le Genevois estime pouvoir améliorer ses départs, ses virages, ainsi que la phase subaquatique.

A Sursee, Roman Mityukov veut réaliser ses meilleures performances de l'année. 'J'aime les championnats de Suisse car je n'y ressens pas trop de pression', révèle l'étudiant en droit.

Djakovic enfin à 100%

Antonio Djakovic a déjà remporté cinq médailles dans des grands évènements: quatre aux championnats d'Europe et une aux championnats du monde en petit bassin. Aux JO de Paris ainsi qu'aux dernières joutes de Budapest, le Thurgovien établi à Uster n'a toutefois pas obtenu les résultats escomptés en raison de soucis de santé divers.

Il s'est ainsi accordé une pause de près d'un mois après les Mondiaux en petit bassin. 'Cela m'a permis de me changer les idées. Maintenant, je suis à 100% de mes capacités et je suis impatient de voir comment je vais me débrouiller', lance le nageur de 22 ans.

