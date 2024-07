Audrey Gogniat s’apprête à faire son entrée sur la scène olympique

Le Jura va vivre un premier frisson aux Jeux olympiques de Paris. Audrey Gogniat, l’une des deux représentants du canton engagés en France avec le cavalier Steve Guerdat, entre en lice dimanche. La Noirmonière de 21 ans tentera de s’extraire des qualifications au tir à la carabine à air comprimé à 10 m. Elle devra pour cela figurer parmi les 8 meilleures sur 44 concurrentes après 60 coups tirés. « Je sens Audrey très sereine. Elle a travaillé, elle sait ce qu’elle doit faire. Elle est prête et se réjouit de commencer la compétition. Elle a toutes ses chances pour être parmi les 8 premières. On a assisté à la compétition mixte, les résultats sont en deçà de ceux d’une Coupe du monde, car les Jeux olympiques sont un événement extraordinaire dans la vie des tireurs et la maîtrise est peut-être plus difficile », a expliqué à RFJ le papa d’Audrey, Roland Gogniat, qui est présent au Centre national de tir de Châteauroux où sont délocalisées les épreuves.