Angelica Moser à la rencontre des enfants de Courrendlin

Les élèves de Courrendlin accueillent leur championne. La perchiste Angelica Moser, qui habite dans le village jurassien, a rencontré les jeunes ce jeudi à l’école du village. L’athlète suisse de l’année et championne d’Europe en titre a découvert une petite exposition qui lui est dédiée dans l’établissement vadais et a répondu aux nombreuses questions de ces petits curieux. Angelica Moser s’est montrée touchée par l’attention de ces jeunes, elle qui leur a accordé beaucoup de temps et qui a affiché un large sourire et une grande générosité tout au long de la matinée. Les enfants, eux, ont pour certains vécu un rêve éveillé : « C’est comme si on rencontrait Roger Federer », s’est exclamé Mattia, alors que Liam a avoué que « ça fait bizarre d’avoir une championne européenne à côté de soi ». Nalia, elle, avoue qu’elle ne savait pas qu’il y avait « une star dans le village ». Si certains ne la connaissaient pas avant l’initiative lancée par l’enseignante Marie Chételat, tous ont bu les paroles de la championne et nombreux sont ceux qui avaient des étoiles plein les yeux au moment de rencontrer cette sportive qu’ils ont vu à la télévision et sur l’ordinateur et entendu à la radio.