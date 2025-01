Quentin Juillard freiné par un lumbago

Quentin Juillard au repos forcé. Le pousseur-freineur ajoulot a fait l’impasse sur la quatrième manche de Coupe du monde de bobsleigh à quatre d’Innsbruck dimanche. Il a souffert d’un lumbago depuis le milieu de la semaine passée et a préféré ne pas prendre de risque en vue des prochaines échéances. « Je me suis réveillé mercredi en ayant mal au dos et cela m’a handicapé tout au long de la semaine. Comme j'ai une position assez en avant dans le bob, c'était préférable de laisser ma place. Il m’a manqué un ou deux jours pour récupérer, mais ça va mieux », a confié à RFJ Quentin Juillard, qui espère être de retour le week-end prochain à St-Moritz. Son équipage piloté par le Grison Cédric Follador s’est classé 17e en Autriche, alors que la victoire est revenue au quatuor de l’Allemand Francesco Friedrich. /emu