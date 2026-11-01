Le Suédois Almgren et la Kényane Chepkirui triomphent

Pour ses grands débuts sur marathon, le champion d'Europe suédois du 10'000 m Andreas Almgren a remporté dimanche le marathon de New York. Il a coupé la ligne en 2h06'01.

Chez les dames, c'est la Kényane Sheila Chepkirui qui s'est imposée en 2h24'36.

Après avoir battu en janvier le record d'Europe du 10 km (26'45, battu depuis par Yann Schrub), et remporté en août son premier titre international sur piste avec le 10'000 m des Championnats d'Europe, et après son premier titre mondial en septembre sur semi-marathon, le Suédois de 31 ans triomphe sur son premier marathon majeur dès ses débuts.

Dans le groupe de tête tout au long de la course aux côtés des favoris kenyans et éthiopiens, dont le tenant du titre Benson Kipruto, Almgren a su répondre à toutes les accélérations de ses adversaires jusqu'à lâcher Kipruto et se retrouver seul en tête avec l'Italien Yeman Crippa, vainqueur du marathon de Paris au printemps.

Mais le Suédois a fait craquer l'Italien dans le dernier kilomètre pour filer seul vers la victoire, Crippa prenant la 2e place en 2h06'14 devant l'athlète du Lesotho Kamohelo Mofolo (2h06'26)

Dans la course féminine, la Kényane Sheila Chepkirui (2h24'36) a signé son deuxième succès sur le marathon de New York après sa victoire en 2024 tandis que l'autre grande favorite, sa compatriote Hellen Obiri tenante du titre à New York, a pris la 3e place (2h24'43), dépassée à quelques mètres de l'arrivée par l'Américaine Jessica McClain (2e en 2h24'43).

/ATS