Victoires suisses pour Debrunner et Hug

Catherine Debrunner et Marcel Hug ont offert un triomphe suisse au marathon de New York. Debrunner a dominé la course féminine avec plus de huit minutes d'avance, alors que Hug s'est imposé au sprint.

Seulement trois semaines après son record du monde au marathon de Chicago, Catherine Debrunner a fait main basse sur la course de New York pour la deuxième fois après 2023. La Thurgovienne s'est détachée très tôt et a filé vers la victoire en 1h40'02. Elle n'a manqué son propre record du parcours que de 30 secondes.

L'Américaine Tatyana McFadden, 2e, a perdu 8'26 sur la Suissesse. La troisième place est revenue à sa compatriote Susannah Scaroni (1h48'32). Pour Debrunner, il s'agit de son deuxième triomphe, après 2023, sur le prestigieux marathon traversant les cinq arrondissements new-yorkais.

La course masculine a été nettement plus disputée. Marcel Hug a livré un duel au coude à coude pour la victoire avec l'Américain Daniel Romanchuk. Ce n'est que sur les 100 derniers mètres que le Thurgovien est parvenu à dépasser son adversaire et à s'assurer la victoire. Après 1h28'14, Hug a franchi la ligne d'arrivée avec une seconde d'avance sur Romanchuk. Le Britannique David Weir a complété le podium.

Avec son huitième triomphe à New York, Hug continue d'enrichir son impressionnant palmarès. Comme Debrunner, il avait remporté le marathon de Chicago avec un nouveau record du parcours.

/ATS