Matias Moreno Domont triomphe aux championnats d’Europe de Sofia. Le karatéka jurassien a été couronné de la médaille d’or en kata individuel dimanche en Bulgarie. Il a battu en finale l’Azerbaïdjanais Nihal Mamadzada. En outsider, Matias Moreno Domont a déjoué les pronostics pour s’offrir le titre européen, un an après avoir été battu en finale. /comm-cra
Matias Moreno Domont sacré champion d’Europe
Le karatéka jurassien a remporté l’or continental en kata individuel dimanche en Bulgarie. ...
RFJ
Actualités suivantes
Le Suédois Almgren et la Kényane Chepkirui triomphent
Autres sports • Actualisé le 01.11.2026 - 17:43
CE: Les Suissesses joueront le titre face à la Suède
Autres sports • Actualisé le 31.10.2026 - 16:43
Articles les plus lus
Les Suisses éliminés des Européens, les Suissesses invaincues
Autres sports • Actualisé le 30.10.2026 - 20:52
CE: Les Suissesses joueront le titre face à la Suède
Autres sports • Actualisé le 31.10.2026 - 16:43
Le Suédois Almgren et la Kényane Chepkirui triomphent
Autres sports • Actualisé le 01.11.2026 - 17:43
Alina Pätz et les Suissesses restent invaincues aux Européens
Autres sports • Actualisé le 29.10.2026 - 11:58
Les Suisses éliminés des Européens, les Suissesses invaincues
Autres sports • Actualisé le 30.10.2026 - 20:52
CE: Les Suissesses joueront le titre face à la Suède
Autres sports • Actualisé le 31.10.2026 - 16:43
Alina Pätz et les Suissesses restent invaincues aux Européens
Autres sports • Actualisé le 29.10.2026 - 11:58
Les Suisses éliminés des Européens, les Suissesses invaincues
Autres sports • Actualisé le 30.10.2026 - 20:52