Matias Moreno Domont sacré champion d’Europe

Le karatéka jurassien a remporté l’or continental en kata individuel dimanche en Bulgarie. ...
Matias Moreno Domont sacré champion d’Europe

Le karatéka jurassien a remporté l’or continental en kata individuel dimanche en Bulgarie. Il prend sa revanche après l’argent décroché l’an passé.

Matias Moreno Domont est champion d'Europe de kata individuel ! (Photo : Matias Moreno Domont) Matias Moreno Domont est champion d'Europe de kata individuel ! (Photo : Matias Moreno Domont)

Matias Moreno Domont triomphe aux championnats d’Europe de Sofia. Le karatéka jurassien a été couronné de la médaille d’or en kata individuel dimanche en Bulgarie. Il a battu en finale l’Azerbaïdjanais Nihal Mamadzada. En outsider, Matias Moreno Domont a déjoué les pronostics pour s’offrir le titre européen, un an après avoir été battu en finale. /comm-cra


 

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