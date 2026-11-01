Matias Moreno Domont sacré champion d’Europe

Matias Moreno Domont triomphe aux championnats d’Europe de Sofia. Le karatéka jurassien a été couronné de la médaille d’or en kata individuel dimanche en Bulgarie. Il a battu en finale l’Azerbaïdjanais Nihal Mamadzada. En outsider, Matias Moreno Domont a déjoué les pronostics pour s’offrir le titre européen, un an après avoir été battu en finale. /comm-cra