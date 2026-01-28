A Crans-Montana, une Coupe du monde de ski discrète

La Coupe du monde de ski alpin fait halte cette semaine dans la station endeuillée de Crans-Montana (VS). Plutôt que la fête, les organisateurs privilégient le sport, la discrétion et les moments de recueillement.

Sur le Haut-Plateau, les grands logos et slogans des sponsors qui entourent d'habitude les pistes de ski ont été remplacés par des rubans noirs et un message de soutien. 'Nos pensées vous accompagnent', peut-on lire en français, en italien et en anglais.

'L'accent est mis sur le sport, avec, espérons-le, le même nombre habituel de spectateurs et d'invités. (...), a expliqué le directeur des opérations de l'évènement et des futurs Championnats du monde 2027 Daniel Bollinger mercredi. 'Tout ce qui était prévu au programme le soir dans le centre de Crans-Montana, à l'image des cérémonies, concerts et fêtes, est annulé'.

Lors des trois courses prévues - une descente féminine (vendredi) et masculine (dimanche) ainsi qu'un super-G féminin (samedi) -, les dossards et fanions de porte seront exceptionnellement dépourvus d'impressions de sponsors. Presque tout, y compris les banderoles publicitaires, la maison de départ et l'arche d'arrivée, sera en noir et blanc.

Hommages et recueillements

En plus de cette réorganisation, les organisateurs prévoient divers hommages et recueillements. Mercredi après-midi, une délégation de l'équipe italienne de ski s'est rendue sur les lieux du drame, pour rendre hommage aux victimes de l'incendie du Nouvel An.

Les athlètes ont déposé un bouquet de fleurs à proximité du bar 'Le Constellation' et une minute de silence a été observée. Pour mémoire, six adolescents italiens âgés de 15 à 17 ans figurent parmi les 40 personnes décédées lors du drame. On compte aussi une dizaine d'Italiens parmi les blessés.

Dimanche, jour qui marquera un mois depuis la tragédie, un autre moment de recueillement sera observé peu avant la course. En parallèle, les cloches des églises de Crans-Montana résonneront dans la station valaisanne.

/ATS